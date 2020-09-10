Роднянский поддержал новые требования к фильмам-претендентам на «Оскар»

Роднянский рассказал, что академия на протяжении долгого времени состояла из очень пожилых белых мужчин. Эксперт напомнил об исследовании 2015 года. Его результаты показали, что 92% кинорежисеров были мужчинами, а в 86% лент главные роли играли белые актеры.

«В прошлом году главный „Оскар“ взяла южнокорейская драма „Паразиты“, моментально доказав, что изменения сработали: Киноакадемия впервые наградила неамериканский фильм главным призом», — процитировал специалиста сайт NEWS.ru.

Роднянский добавил, что нельзя судить об изменениях, не зная контекста многолетней борьбы с расизмом и другими проявлениями дискриминации.

В целом рассматриваются четыре новых критерия отбора фильмов. Из них как минимум два должны соблюдаться, чтобы картина претендовала на звание лучшего кино года. Хотя бы один из актеров, играющих основную роль, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В альтернативном случае необходимо чтобы 30% остальной команды состояло из женщин или представителей миноритета.