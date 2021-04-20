Роднянский: главный «Оскар» возьмет «Земля кочевников»

Продюсер Александр Роднянский рассказал, какой фильм, по его мнению, достоин «Оскара». Об этом сообщил сайт kp.ru.

По его мнению, приз получит фильм «Земля кочевников».

«Актриса Фрэнсис Макдорманд наверняка получит свою третью статуэтку, а приз за „лучший международный фильм“ достанется „Еще по одной“ Томаса Винтерберга», — уверен Роднянский.

Он добавил, что в этом году выбор фильмов необычен, так как много новинок от крупных студий не сняли из-за пандемии.