Робот впервые получил в фильме главную роль

Фильм расскажет об ученом, который пытается создать совершенную молекулу ДНК человека. Однако позже он осознает, что его работа принесет больше зла, чем пользы. Тогда исследователь помогает роботу Эрике, которого он же и разработал, сбежать из лаборатории.

«В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа», — рассказал продюсер киноленты Сэм Хозе.

Имя режиссера фильма еще не известно. Бюджет — 70 миллионов долларов. Съемки стартуют в 2021 году в Европе, отметила «Вечерняя Москва».