Культура 13 апреля 2023, 12:48 Робот провел экскурсию по картинной галерее в Приморье

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Приморская картинная галерея обзавелась новым сотрудником — роботом, и он уже провел свою первую экскурсию. Об этом сообщило ОТР.

Сотрудники галереи проводят в социальных сетях конкурс. Они просят своих посетителей придумать имя для нового сотрудника.

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«Мы думаем, что будет интересно пообщаться с искусственным интеллектом в выставочных залах, сделать фотографию и даже потанцевать», — рассказала заведующая научно-просветительским отделом Приморской государственной картинной галереи Юлия Блаженкова.

Робота все еще обучают. Он знакомится с экспозициями, дополняя свою базу данных. В итоге сотрудник сможет не только рассказать о каждом экспонате, но и ответить на вопросы.

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