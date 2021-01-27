Роберт Родригес перевыпустит «Детей шпионов»

Сам он выступит в качестве сценариста и режиссера. Пока не известны ни дата начала съемок, ни дата премьеры.

Актер Хью Грант получил роль в новом шпионском триллере режиссера Гая Ричи. Рабочее название кино «Пять глаз». Главную роль в нем сыграет Джейсон Стэтхэм. Также в фильме примут участие Хью Грант, Джош Харнетт, Обри Плаза и Кэри Элвес.

Уточняется, что Ричи выступил не только режиссером фильма, но и работал над сценарием совместно с Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом.

Звезда «Анны Карениной» и «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли решила отказаться от обнаженных сцен. Британская актриса уточнила, что не будет в них сниматься у режиссеров-мужчин. Свою позицию Найтли объяснила в интервью подкасту Chanel Connects. Актриса заметила, что абсолютного табу на эротику у нее нет.

Кира Найтли добавила, что отчасти дело в гордости, другая причина — «мужской взгляд». В теории феминизма так характеризуют изображение действительности как ее видит гетеросексуальный мужчина.