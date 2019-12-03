Роберт Паттинсон рассказал, кто такой Бэтмен на самом деле
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Об том актер заявил в интервью изданию Cinema Blend. Паттинсон подчеркнул, что нужна сверхсила, чтобы быть супергероем как супермен, Чудо-Женщина или Тор.
«Брюс Уэйн — простоя богатый, по-настоящему умный чувак, с множеством гаджетов и стремлением к справедливости», — поделился своим мнением актер. Паттинсон также пошутил, что никогда не сможет сыграть супергероя, так как у него глаза разного размера.
Когда актер в 2008 году снялся в «Сумерках», он не думал, что этот фильм изменит его жизнь. Паттинсон считал, что фильм с бюджетом 37 миллионов долларов ничем не отличается от других малобюджетных картин, на участие в которых мог претендовать молодой актер. НО «Сумерки» стали культурным феноменом, а Паттинсон знаменитым сердцеедом и объектом поклонения целой армии фанатов. У Бэтмена тоже много поклонников, но актер надеется, что они не «появятся на его пороге», как делали обожатели вампира Эдварда Каллена.
Премьер нового фильма «Бэтмен» назначена на 25 июня 2021 года. В фильме снимутся Зои Кравиц (Женщина-Когка), Клин Фаррел (Пингвин), Энди Серкис (дворецкий Альфред Пенииуорт) и Пол Дано (Загадочник).