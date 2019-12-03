  • Роберт Паттинсон рассказал, кто такой Бэтмен на самом деле

    03 декабря 2019, 01:16

    Анастасия Кукова

    Актер Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза этой франшизы, заявил, что Брюс Уэйн не является супергероем. Для этого, по мнению звезды «Сумерек», ему не хватает суперспособностей.
    Роберт Паттинсон рассказал, кто такой Бэтмен на самом деле

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    Об том актер заявил в интервью изданию Cinema Blend. Паттинсон подчеркнул, что нужна сверхсила, чтобы быть супергероем как супермен, Чудо-Женщина или Тор.

    «Брюс Уэйн — простоя богатый, по-настоящему умный чувак, с множеством гаджетов и стремлением к справедливости», — поделился своим мнением актер. Паттинсон также пошутил, что никогда не сможет сыграть супергероя, так как у него глаза разного размера.

    Когда актер в 2008 году снялся в «Сумерках», он не думал, что этот фильм изменит его жизнь. Паттинсон считал, что фильм с бюджетом 37 миллионов долларов ничем не отличается от других малобюджетных картин, на участие в которых мог претендовать молодой актер. НО «Сумерки» стали культурным феноменом, а Паттинсон знаменитым сердцеедом и объектом поклонения целой армии фанатов. У Бэтмена тоже много поклонников, но актер надеется, что они не «появятся на его пороге», как делали обожатели вампира Эдварда Каллена.

    Премьер нового фильма «Бэтмен» назначена на 25 июня 2021 года. В фильме снимутся Зои Кравиц (Женщина-Когка), Клин Фаррел (Пингвин), Энди Серкис (дворецкий Альфред Пенииуорт) и Пол Дано (Загадочник).