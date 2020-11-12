Роберт Патрик сыграет в спин-оффе «Отряда самоубийц»

Патрик сыграет Кристофера Смита. Согласно мифологии комиксов DC, его персонаж воевал во Вьетнаме и участвовал в правительственной программе по созданию универсальных солдат. Помимо Патрика в спин-оффе роли исполнят Дженнифер Холланд и Крис Конрад.

Съемки стартуют в первой половине 2021 года, написала «Газета.ru». Дата премьеры еще не известна. «Миротворца» эксклюзивно покажут на потоковом сервисе HBO Max.

Детали сюжета фильма пока не раскрываются. Однако СМИ пишут, что спин-офф расскажет о происхождении супергероя. Смит верит в мир любой ценой, независимо от числа людей, которых ему придется убить ради своей цели.

Роберт Патрик известен по роли киборга Т-1000 в фильме «Терминатор 2: Судный день».