Роберт Форстер скончался в день выхода своего последнего фильма

Американский актер Роберт Форстер умер в возрасте 78 лет. СМИ пишут, что артист боролся с раком мозга.

Как сообщил Hollywood Reporter, Форстер скончался 11 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. Информацию о смерти подтвердил агент актера.

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Форстер был номинирован на «Оскар» за роль поручителя в криминальной драме «Джеки Браун». Он также известен по сериалу «Твин Пикс» и главной роли в фильме «Холодным взором». Кинодебют Форстера был в 1967 году в фильме с Марлоном Брандо и Элизабет Тейлор «Блики в золотом глазу».

Всего за карьеру он сыграл в более чем 30 фильмах. Его последней работой стала роль в кинокартине «Путь: Во все тяжкие. Фильм», которая является продолжением сериала. 11 октября фильм вышел на Netflix.

В течение долгой актерской карьеры у Форстера были периоды, когда он почти не снимался. Сам актер в интервью назвал это время «прозрением». По его словам, в этот момент он понял, что еще не умер и может бороться и использовать «поздние возможности».