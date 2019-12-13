Роберт Дауни-младший провел кастинг животных для «Доктора Дулиттла». Видео

Актер Роберт Дауни-младший провел кастинг для животных, которые сыграют с ним в семейном кинофильме «Доктор Дулиттл». Он попросил анимированных зверюшек произнести реплики из популярнейших фильмов. Таких как «Форсаж», «Парк Юрского периода», «Лицо со шрамом» и «Челюсти».

Новым доктором Дулиттлом станет Роберт Дауни-младший Подробнее

Ролик на своем YouTube-канале опубликовала студия Universal Pictures. Роберт Дауни-младший сыграет роль доктора, который стал затворником после смерти жены. У него есть одна особенность — он понимает язык животных.

Вместе с четвероногими друзьями ему придется отправиться на таинственный остров, чтобы найти лекарство для заболевшей королевы.

В России фильм выйдет в прокат 20 февраля 2020 года.