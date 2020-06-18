Роберт Б. Уайде устал от мемов и резко отреагировал на тату со своим именем

Роберт Б. Уайде выложил фотографию татуировки, которую фанат фразы про режиссера сделал на спине.

«Нет, нет, нет. Ради бога, прекратите», — написал он.

Позже Уайде добавил к твиту шутку про евреев. Согласно Торе, этому народу нельзя делать татуировки. «Теперь его не похоронят на еврейском кладбище», — отметил режиссер.

Ранее в интернете стали массово использоваться титры из фильма с надписью на черном фоне «Срежиссировано Робертом Б. Уайде» (Directed by Robert B. Weide). Наложенные на веселую музыку, такие видео стали вирусными. Подобным образом описываются провалы, нелепые ситуации и несмешные шутки.