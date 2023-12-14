Культура 14 декабря 2023, 18:12 РНБ назвала дату и время прощания с гендиректором Гронским РНБ: прощание с гендиректором Гронским состоится 17 декабря РИА «Новости»

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Прощание с генеральным директором Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимиром Гронским состоится в Санкт-Петербурге 17 декабря. Об этом сообщили на сайте культурного учреждения.

Церемония пройдет в Воскресенском Смольном соборе. Начало в 12:00.

«Коллектив РНБ выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Владимира Геннадьевича Гронского. Прощание состоится 17 декабря в 12:00 в Воскресенском Смольном соборе на площади Растрелли», — говорится в заявлении.

Представители РНБ назвали Гронского «человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла». Коллеги отметили, что он был обаятельным, мудрым и всегда готов был прийти на помощь.

Журналист, медиаменеджер Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял Российскую национальную библиотеку два года. При Гронском она вошла в топ-5 организаций в номинации «Лучшее IT-решение для культурной сферы» Международной премии «Культура online».