«Ритм заставляет меня сорваться в пляс!» Кипрский певец пожелал удачи Little Big на Евровидении

Певец с Кипра Нектариос записал обращение к российской группе Little Big, в котором пожелал ей удачи на Евровидении. «Удачи, Россия!» — сказал исполнитель по-русски.

«Привет, ребята! Я только что прослушал песню России для Евровидения-2020. Должен сказать, что песня очень веселая, живая, у нее очень цепляющий припев, и ее точно заметят на конкурсе. Мне действительно нравится ритм. Он заставляет меня чувствовать себя счастливым и отправляться в пляс. Так что я желаю вам удачи! Удачи, Россия!» — заявил музыкант.

Группа Little Big будет представлять Россию с песней Uno. 12 марта коллектив показал номер, с которым поедет на конкурс.

Евровидение-2020 должно пройти 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Кипр на конкурсе представит певец Sandro с песней Running.