Рисунок скульптора Бернини ушел с молотка за рекордные €1,9 млн

Редкий рисунок итальянского скульптора Джованни Лоренцо Бернини продали на аукционе за 1,9 миллиона евро. Такая стоимость стала рекордной для графических работ автора.

Торги проводил аукционный дом Act on. Изначально рисунок итальянского мастера планировали продать за 30-50 тысяч евро. Но в итоге произведение ушло с молотка за 1 937 500 евро с учетом аукционного сбора. Кто стал владельцем работы Бернини не сообщается.

Стоимость произведения искусства установила мировой рекорд для работ скульптора. В 2014 году был достигнут прежний высокий показатель, равнявшийся 139 тысячам евро.

Аукционист Доминик Ле Коэн подчеркнул, что проданный рисунок скульптора «является характерным образцом искусства эпохи барокко и отображает всю гениальность Бернини». При этом существует не так много академических работ мастера, сообщило агентство France-Presse. Все произведения Бернини хранятся в учреждениях культуры и музеях.

Не исключено, что скульптор создал рисунок, когда работал над статуями Фонтана четырех рек. Этот фонтан расположен в Риме и является самым знаменитым в городе.