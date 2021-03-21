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    21 марта 2021, 02:25

    Рисунок скульптора Бернини ушел с молотка за рекордные €1,9 млн

    Дарья Бунякова

    Редкий рисунок итальянского скульптора Джованни Лоренцо Бернини продали на аукционе за 1,9 миллиона евро. Такая стоимость стала рекордной для графических работ автора.

    Рисунок скульптора Бернини ушел с молотка за рекордные €1,9 млн

    Торги проводил аукционный дом Act on. Изначально рисунок итальянского мастера планировали продать за 30-50 тысяч евро. Но в итоге произведение ушло с молотка за 1 937 500 евро с учетом аукционного сбора. Кто стал владельцем работы Бернини не сообщается.

    Стоимость произведения искусства установила мировой рекорд для работ скульптора. В 2014 году был достигнут прежний высокий показатель, равнявшийся 139 тысячам евро.

    Аукционист Доминик Ле Коэн подчеркнул, что проданный рисунок скульптора «является характерным образцом искусства эпохи барокко и отображает всю гениальность Бернини». При этом существует не так много академических работ мастера, сообщило агентство France-Presse. Все произведения Бернини хранятся в учреждениях культуры и музеях.

    Не исключено, что скульптор создал рисунок, когда работал над статуями Фонтана четырех рек. Этот фонтан расположен в Риме и является самым знаменитым в городе.