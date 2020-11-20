Рисунок, который мог нарисовать Леонардо да Винчи, нашли в Италии

«Это удивительно красивая и изысканная работа, и я абсолютно убеждена, что это эскиз Леонардо», — сказала итальянский искусствовед Аннализа Ди Мария.

Специалисты провели лабораторные исследования. Результаты показали, что рисунок относится к началу XVI века.

Эксперты увидели множество деталей, указывающих на почерк художника. К ним относятся характерная поза фигуры — под углом в три четверти по отношению к зрителю, динамизм и ощущение движения, красный мел. Борода и глаза Христа почти идентичны тем, что Да Винчи изображал на других портретах.

Эскиз находится в собственности двух коллекционеров из города Лекко на севере Италии. Где он хранился до этого, неизвестно.

Авторство работы пока официально не подтверждено. Искусствоведы намерены провести полноценное исследование и представить результаты на конференции после пандемии коронавируса.

Леонардо Да Винчи родился в 1452 году. В 1495–1498 годах он написал «Тайную вечерю», в 1502–1516 годах — «Мону Лизу». В 1516-м художник перебрался во Францию, где и умер спустя три года.