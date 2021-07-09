Рисунок головы медведя, созданный да Винчи, ушел с аукциона за 12,2 млн долларов

Рисунок авторства итальянского художника Леонардо да Винчи, изображающий голову медведя, ушел с аукциона Christie’s за рекордную сумму. Изображение отдали за 8 857 500 фунтов стерлингов (около 12,2 миллиона долларов). Это стало новым мировым рекордом по цене за рисунок, созданный да Винчи и проданный на аукционе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт аукционного дома.

«Рисунок является изящным свидетельством непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи в качестве чертежника», — сказано на сайте аукционного дома.

Имя покупатели не называется. Изображение представляет собой набросок размером семь на семь сантиметров. Работа выполнена серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге. На изображении обрезаны верхние углы. Художник подписал работу в левом нижнем углу коричневыми чернилами, передал «Мир 24».

Эксперты предполагают, что да Винчи создал изображение в первой половине 1480-х годов. Ранее самым дорогим наброском Леонардо да Винчи стала работа «Лошадь и всадник». Изображение продали на аукционе за 8,1 миллиона фунтов стерлингов.