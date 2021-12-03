Ридли Скотт трижды обматерил российского кинокритика в интервью
Британский режиссер Ридли Скотт обматерил российского кинокритика Антона Долина за вопросы по фильму «Последняя дуэль»
Британскому режиссеру Ридли Скотту не понравилась оценка, которую дал его фильму «Последняя дуэль» российский кинокритик Антон Долин. В интервью кинодеятель обматерил его.
Долин опубликовал на YouTube новый выпуск программы «Радио Долин», посвященный творчеству режиссера. В конце он вставил фрагмент беседы со Скоттом — обсуждение ленты, в которой сыграли Бен Аффлек и Мэтт Деймон.
Критик назвал «Последнюю дуэль» самым реалистичным фильмом в карьере постановщика, сравнив его с «Царствием небесным» и «Робином Гудом».
«Пошел на ***, пошел на ***. Спасибо большое [за вопрос], но пошел на ***», — ответил ему британский кинодеятель.
Тем не менее для субтитров к видео выбрали более цензурный перевод. Якобы Ридли Скотт заявил, что Долин не прав, и выразил «решительное несогласие» с его мнением.
Сам кинокритик написал в Facebook, что у режиссера были причины вести себя подобным образом.
«Просто сказал, что новый фильм круче старого, он обиделся за старый», — добавил Долин в комментариях.