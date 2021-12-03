Ридли Скотт трижды обматерил российского кинокритика в интервью

Британскому режиссеру Ридли Скотту не понравилась оценка, которую дал его фильму «Последняя дуэль» российский кинокритик Антон Долин. В интервью кинодеятель обматерил его.

Долин опубликовал на YouTube новый выпуск программы «Радио Долин», посвященный творчеству режиссера. В конце он вставил фрагмент беседы со Скоттом — обсуждение ленты, в которой сыграли Бен Аффлек и Мэтт Деймон.

Критик назвал «Последнюю дуэль» самым реалистичным фильмом в карьере постановщика, сравнив его с «Царствием небесным» и «Робином Гудом».

«Пошел на ***, пошел на ***. Спасибо большое [за вопрос], но пошел на ***», — ответил ему британский кинодеятель.

Тем не менее для субтитров к видео выбрали более цензурный перевод. Якобы Ридли Скотт заявил, что Долин не прав, и выразил «решительное несогласие» с его мнением.

Сам кинокритик написал в Facebook, что у режиссера были причины вести себя подобным образом.

«Просто сказал, что новый фильм круче старого, он обиделся за старый», — добавил Долин в комментариях.