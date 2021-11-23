Ридли Скотт обвинил в провале своего фильма «чертовых миллениалов»

Голливудский режиссер Ридли Скотт считает, что его фильм «Последняя дуэль» провалился в прокате не из-за пандемии коронавируса и сложного положения кинотеатров, а из-за «чертовых миллениалов и их мобильников». Как пишет The Hollywood Reporter, картину очень хорошо оценили и критики, и киноманы и рядовые зрители. Однако кассовые сборы были провальными.

«Я думаю, что это сводится к тому, что у нас сегодня есть аудитория, воспитанная на этих гребаных мобильных телефонах. Миллениалы не хотят, чтобы их чему-то учили, если вы не используете для этого мобильный телефон», — пожаловался 83-летний Ридли Скотт.

Он уверен, что молодежь со своими соцсетями идет в неверном направлении.

«Последняя дуэль», в которой снимались Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек, в кинотеатрах собрала всего 27 миллионов долларов, при этом бюджет фильма составил 100 миллионов долларов.

Это не первый раз, когда 83-летний режиссер обругал современную молодежь. Еще в 2017 году Скотт говорил, что он предпочел бы «продолжать снимать умные фильмы», чем заниматься картинами о супергероях. В фильмографии именитого режиссера такие картины, как «Гладиатор», «Чужой», «Царство небесное», «Бегущий по лезвию» и «Марсианин».