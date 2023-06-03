Культура 03 июня 2023, 19:58 Результаты финала «Голоса» разочаровали поклонников шоу — СМИ StarHit: поклонники «Голоса» не согласились с победой Виктории Соломахиной в финале шоу РИА «Новости»

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Завершился 11-й сезон шоу «Голос». Победителем проекта стала певица Виктория Соломахина, что вызвало волну возмущения среди поклонников проекта, сообщило издание StarHit. Пользователи Сети обвинили организаторов в нечестном подсчете голосов.

За победу боролись четыре участницы — Ирина Сыщикова, Эльмира Диваева, Людмила Серебрякова и Виктория Соломахина, ставшая в итоге первой.

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«Закройте уже этот проект — столько разочарований! Сейчас как-то все по-другому. < …> В этот раз конверт вынесли раньше, а голосование, якобы, еще шло», — написала одна из поклонниц шоу.

Другая отметила, что в финал пропустили якобы «проплаченных» участников, а действительно достойных победы исполнителей «слили» на ранних этапах. Другие комментаторы добавили, что бывший член жюри Александр Градский не оценил бы манеру исполнения Соломахиной.

В 2014 году девушка была участницей шоу «Голос. Дети». Тогда она не смогла пройти дальше «поединков». Во взрослом проекте она немного опередила ставшую в итоге второй Эльмиру Диваеву.