Резиновая утка и актер, который пришел чинить кондиционер. Кейт Бекинсейл по-русски разыграла во дворе сцену из «Чайки»

Британская актриса Кейт Бекинсейл прочитала на русском фрагмент чеховской «Чайки» по ролям с мужчиной, который пришел починить в ее доме кондиционер. Рабочий оказался выходцем из России, а роль убитой чайки исполнила игрушечная утка.

Бекинсейл отлично читает на русском. Она изучала русскую литературу в Оксфорде и знакома с иностранными языками. Актриса и рабочий разыграли сцену, когда Треплев бросает к ногам Нины Заречной убитую им чайку.

Ранее голливудские звезды, которые сейчас находятся в самоизоляции, спели Imagine Джона Леннона. Флешмоб запустила исполнительница главной роли в супергеройском блокбастере «Чудо-женщина» Галь Гадот. Она начала с первой строчки песни. Ее коллеги далее пропели по отрывку. Получился клип.

Из-за пандемии коронавируса во всем мире приняли беспрецедентные меры безопасности. Самоизоляция — одна из самых действенных во время разгула инфекции. Всего 2019-nCoV заразились более трех миллионов жителей Земли.