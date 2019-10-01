Режиссера Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Церемония прощания с режиссером прошла в театре, которым он руководил с 1973 года. Малую Дмитровку перекрыли, так как у входа в театр собрались тысячи людей.

Режиссера Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами. Видео Подробнее

Среди известных людей, которые пришли попрощаться с мастером, были министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, супруга первого президента России Наина Ельцина, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и художественные руководители московских театров: Галина Волчек, Армен Джигарханян, Владимир Машков, Евгений Миронов, Олег Меньшиков и другие. Прощание продолжалось около четырех часов.

Тело режиссера вынесли под продолжительные аплодисменты.

Марк Захаров скончался в 85 лет из-за повторного воспаления легких. В одну из московских клиник худрука «Ленкома» положили 20 августа. Уже 9 сентября его выписали — анализы были в порядке. Но к 28 сентября болезнь снова взяла свое и режиссер скончался.

В театре режиссер поставил спектакли «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Поминальная молитва» и десятки других.

Захаров также снял фильмы «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона», «Дом, который построил Свифт».