Режиссера Дениса Азарова назначили новым худруком Театра Романа Виктюка

Нового худрука театра представил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Азаров заявил, что своей главной задачей на этой должности считает сохранить, а также приумножить опыт, накопленный за годы работы театра, пишет «Аргументы и Факты».

«Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его — моя главная задача на ближайшее время», — подчеркнул он.

Режиссер выразил надежду, что в этом деле его поддержит ведущий актер театра, «ученик Мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива» Дмитрий Бозин. Азаров заключил, что ждет начала общей с артистами творческой жизни.

Режиссер, народный артист России Роман Виктюк скончался 17 ноября лет из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года.