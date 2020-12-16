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    16 декабря 2020, 16:05

    Режиссера Дениса Азарова назначили новым худруком Театра Романа Виктюка

    Полина Петрова

    Российского театрального режиссера Дениса Азарова назначили художественным руководителем Театра Романа Виктюка, информирует РИА «Новости».
    Режиссера Дениса Азарова назначили новым худруком Театра Романа Виктюка

    Нового худрука театра представил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Азаров заявил, что своей главной задачей на этой должности считает сохранить, а также приумножить опыт, накопленный за годы работы театра, пишет «Аргументы и Факты».

    «Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его — моя главная задача на ближайшее время», — подчеркнул он.

    Режиссер выразил надежду, что в этом деле его поддержит ведущий актер театра, «ученик Мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива» Дмитрий Бозин. Азаров заключил, что ждет начала общей с артистами творческой жизни.

    Режиссер, народный артист России Роман Виктюк скончался 17 ноября лет из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года.