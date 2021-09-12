Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев лечится в Германии от последствий коронавируса. По некоторым данным, он находится в тяжелом состоянии. Но не «при смерти».

Об этом сообщил Telegram-канал издания URA.RU со ссылкой на источник.

«На данный момент об угрозе жизни речи не идет», — отметил инсайдер. Окружение режиссера информацию о его лечении опровергает.

Telegram-канал «Героиня Татлера» подтвердил сведения о болезни кинорежиссера.

«Где-то в Берлине уже не первую неделю балансирует на грани жизни и смерти режиссер Андрей Звягинцев», — сообщил канал.

Telegram-канал «Антиглянец» уточнил, что «Звягинцев лежит с тяжелейшим ковидом, только не в Берлине, а где-то в Германии».

По версии журнала Rolling Stone, драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева вошла в топ-50 лучших фильмов прошедшего десятилетия. Это единственный российский фильм в списке.