Режиссер Жора Крыжовников перенесет «Преступление и наказание» в 90-е

Сериал по мотивам романа Федора Достоевского снимет режиссер Жора Крыжовников. Проект будет состоять из восьми серий. Съемки запланированы на лето 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии «Водород».

Сам режиссер заявил, что идея о сериале по мотивам произведения Достоевского у него появилась во время работы над фильмом «Лед 2». По словам Крыжовникова, историю главного героя романа Родиона Раскольникова он показал в своей короткометражке «Нечаянно». Но там не было никакой идеологии.

«Сейчас, перечитывая дневники Федора Михайловича, я удивлен, сколь часто он использует слово „нечаянно“, говоря об убийстве Раскольникова. В этом смысле я, пусть и в пародийном ключе, но к Федору Михайловичу прикасался, ставил его в институте, всегда любил», — заявил режиссер.

Он отметил, что основные события сериала будут происходить в 1992 году, после развала Советского Союза. Крыжовников отметил, что именно в этой социально-культурной ситуации, когда люди потеряли чувство будущего, «Преступление и наказание» сработает особенно остро.

Продюсер киностудии «Водород» Александр Андрющенко считает, что Крыжовников сможет представить классический сюжет так, что современный зритель не сможет оторваться от фильма.

Федор Бондарчук отметил, что роман Достоевского приобретет новое, оригинальное звучание. Для продюсера это уже второй опыт современного прочтения классика русской литературы. Он играл главную роль в фильме «Даун хаус» по мотивам романа «Идиот».