Режиссер заявил о работе над второй частью «Дюны»

Научно-фантастический фильм «Дюна» только готовится выйти в прокат. Несмотря на это, режиссер Дени Вильнев уже начал работать над сценарием второй части ленты.

«Я уже пишу сценарий второй части „Дюны“, и чувствую, будто мне снова восемь лет. Для меня такое очень несвойственно. Это вообще первый раз, когда я смотрю собственный фильм и чувствую глубокую благодарность и сильнейшую радость», — заявил Вильнев изданию Total Film.

В основе фильма лежит сюжет оригинального романа Фрэнка Герберта. Изначально историю разделили на две части, но съемки второго фильма пока не одобрены. Студия не разрешит снимать продолжение, пока не увидит реакцию зрителей на первую ленту.

«Все в Warner Bros. и Legendary на 100% поддерживают проект. Они считают, что вторая часть „Дюны“ не состоится только в том случае, если первая выступит в прокате ну очень плохо. Им тоже нравится фильм. Они им гордятся и хотят сделать сиквел», — отметил режиссер.

Он добавил, что сам настроен очень оптимистично. Вильнев подчеркнул, что половина сюжета уже готова. В Российском прокате «Дюна» появится 16 сентября.