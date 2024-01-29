Культура 29 января 2024, 15:40 Режиссер Войтинский заявил, что не все снимаемые в России фильмы проходят кинотеатральный фильтр

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В настоящее время российский кинематограф вышел на производительность до 300 картин в год, однако не все они доходят до зрителя, потому что не проходят кинотеатральный фильтр. Об этом НСН рассказал режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский.

Он отметил, что для производства качественных фильмов не хватает бюджетов, деньги в эту сферу необходимо вкладывать и привлекать. Отсюда же начинается и проблема с качеством.

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«Все зависит именно от бюджета: чем больше бюджет, тем больше кинофильмов и потенциальных возможностей снимать хорошее кино. Это все связано не столько с аудиторией, сколько с бюджетом, потому что не окупается практически ничего», — отметил режиссер.

Он добавил, что на сегодняшний день доминирующим по окупаемости остается американский кинематограф. Российский же пока не приблизился к тому уровню, на котором мог бы конкурировать с ним.

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