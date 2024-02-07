Культура 07 февраля 2024, 15:41 Режиссер Войтинский заявил, что хотел бы видеть в российском кино больше представителей разных национальностей

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Режиссер Александр Войтинский признался, что хотел бы видеть больше представителей разных национальностей в российском кино. Однако действовать по примеру Disney все же не стоит, отметил деятель культуры в беседе с ИА НСН.

Он напомнил, что западные страны давно используют чрезмерные «нормы инклюзивности» в своих проектах.

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«Что касается нас и других культур, которые развиваются иначе, конечно, у нас абсолютно другая ситуация», — добавил Войтинский.

По его словам, в РФ не задействованы в фильмах темнокожие или представители ЛГБТ*.

*«Международное движение ЛГБТ» — запрещенная в России экстремистская организация.