27 декабря 2023, 15:54
Режиссер Войтинский посоветовал представителям киноиндустрии обратить внимание на казачий эпос
Представителям российской киноиндустрии, которые уже начали повторяться в сказочных историях, следует обратиться к казачьему эпосу. Об этом в беседе с ИА НСН сообщил режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский.
Несмотря на то, что сейчас наступило время сказок, зрители нуждаются в новом материале.
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«Уже очевидно, что нужны новые материалы, так как начинают повторяться продюсеры и режиссеры, снимают одни и те же истории. Стоит обратиться в сторону героического российского эпоса», — сказал он.
На сегодняшний день самыми кассовыми в России фильмами становятся сказки, такие как «Чебурашка», «По щучьему велению», «Последний богатырь», «Бременские музыканты».
Кино
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