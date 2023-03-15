Культура 15 марта 2023, 17:06 Режиссер Владимир Щегольков рассказал о необычайном таланте актера Евгения Цыганова

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Известный российский актер Евгений Цыганов 15 марта празднует свое 44-летие. Режиссер, сценарист, продюсер Владимир Щегольков рассказал о его уникальном таланте, сообщило РИА ФАН.

По мнению Владимира Щеголькова, Евгений Цыганов — удивительный актер и человек, который обладает уникальным талантом добавлять в кадр важные детали и акценты.

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«В нем есть удивительная магия, которая проявляется в картинах. Изначально на съемочной площадке ты можешь чего-то не видеть, но у него есть удивительное качество — нести в кадр больше, чем кажется визуально здесь и сейчас», — сказал Щегольков.

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По его словам, таким качеством обладают очень небольшое количество актеров.

Евгений Цыганов за свою карьеру сыграл более 15 ролей в театральных спектаклях. Также на его счету и множество работ в кино. Одними из самых известных являются «Дети Арбата», «Оттепель», «Неадекватные люди» и «Питер FM».

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