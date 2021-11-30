Режиссер Владимир Наумов будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Автор фильма «Тегеран-43» Владимир Наумов будет похоронен 2 декабря на Новодевичьем кладбище. Массового прощания не будет, будут члены семьи и по желанию близкие.

Похороны режиссера Владимира Наумова пройдут 2 декабря на московском Новодевичьем кладбище. Такую информацию дали РИА «Новости» в Союзе кинематографистов России.

Прощание состоится в кругу семьи и наиболее близких людей.

Народный артист СССР Владимир Наумов скончался 29 ноября в 93 года. Его авторству принадлежат фильмы «Бег», «Тегеран-43», «Легенда о Тиле», «Десять лет без права переписки» и другие.

Кинолента «Тегеран-43» получила главный приз Всесоюзного кинофестиваля и золотой приз Московского кинофестиваля в 1981 году. Фильм стал одним из лидеров советского проката. В нем снялись как советские актеры Армен Джигарханян, Наталья Белохвостикова и Игорь Костолевский, так и мировые звезды — Ален Делон, Клод Жад и Курд Юргенс.

Всего вышло около 20 фильмов, снятых Наумовым. Также он выступал сценаристом и несколько раз снимался сам.