Умер режиссер фильма «Вечный зов» Владимир Краснопольский | 360°

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23 сентября 2022, 16:31

Умер режиссер фильма «Вечный зов» Владимир Краснопольский

Союз кинематографистов: умер режиссер Владимир Краснопольский

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На 90-м году жизни скончался режиссер Владимир Краснопольский. Об этом сообщил российский Союз кинематографистов у себя на сайте.

Краснопольский — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, кавалер орденов «Знак Почета», ордена Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени. Он автор фильмов «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант» и многих других.

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«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги <…> режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского», — сказано в сообщении.

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Владимир Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИК. С 1962 года он — режиссер-постановщик Свердловской киностудии, с 1964 года — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».

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