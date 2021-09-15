Режиссер «Венома» рассказал о возможном кроссовере с человеком-пауком

Энди Серкис, режиссер фильма «Веном-2», рассказал, что в будущем может появиться кроссовер «Венома» и «Человека-паука». Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на IGN.

По словам режиссера, человек-паук и его каноничный враг Веном обязательно повстречаются друг с другом на большом экране, но когда это произойдет, пока неизвестно — студии находятся на стадии переговоров.

Однако фанаты фильмов считают, что режиссер просто не раскрывает всех карт. В Сети уже появился слитый синопсис сцены после титров, в которой Эдди Брок и Веном узнают о существовании человека-паука — эта сцена должна быть уже в следующем фильме. В ней персонаж Тома Харди смотрит выпуск новостей, в котором человека-паука обвиняют в убийстве Мистерио, что отсылает к финалу фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

Фанаты уверены: это значит, что Том Харди, исполняющий роль Венома и Том Холланд, играющий человека-паука, встретятся на съемочной площадке уже очень скоро.