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    11 декабря 2020, 19:53

    Режиссер «Вечного зова» назвал Николая Иванова талантливым актером

    Алена Макаренко

    Народный артист России Николай Иванов был талантливым актером. Воспоминаниями о нем поделился советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Краснопольский, его слова привел сайт RT.

    «Я могу сказать только одно: и по человеческим качествам, и по таланту таких актеров становится с каждым днем все меньше, меньше и меньше. И скоро оскудеет русская земля на талантливых актеров, таких как Коля Иванов», — заявил он.

    Краснопольский рассказал, что их «свела судьба три года назад». Тогда режиссер позвонил Иванову и предложил сыграть проводника в вагоне. Он искал «теплого русского человека».

    «И мы встретились на перроне, он был одет проводником, я подошел к нему, мы обнялись и долго стояли обнявшись», — вспомнил Краснопольский.

    Он запомнит Иванова на всю жизнь по этой недолгой встрече у вагона. По словам режиссера, актер просто сказал три фразы, а эпизод играл.

    По мнению Краснопольского, зритель потерял одного из талантливейших актеров.

    Николай Иванов умер 11 декабря в 77 лет. Он исполнил главную роль в советском многосерийном фильме «Вечный зов», также сыграл в кинокартине «Сошедшие с небес». Актер служил в ТЮЗе имени Брянцева с 1963 года.