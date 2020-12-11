Режиссер «Вечного зова» назвал Николая Иванова талантливым актером

«Я могу сказать только одно: и по человеческим качествам, и по таланту таких актеров становится с каждым днем все меньше, меньше и меньше. И скоро оскудеет русская земля на талантливых актеров, таких как Коля Иванов», — заявил он.

Краснопольский рассказал, что их «свела судьба три года назад». Тогда режиссер позвонил Иванову и предложил сыграть проводника в вагоне. Он искал «теплого русского человека».

«И мы встретились на перроне, он был одет проводником, я подошел к нему, мы обнялись и долго стояли обнявшись», — вспомнил Краснопольский.

Он запомнит Иванова на всю жизнь по этой недолгой встрече у вагона. По словам режиссера, актер просто сказал три фразы, а эпизод играл.

По мнению Краснопольского, зритель потерял одного из талантливейших актеров.

Николай Иванов умер 11 декабря в 77 лет. Он исполнил главную роль в советском многосерийном фильме «Вечный зов», также сыграл в кинокартине «Сошедшие с небес». Актер служил в ТЮЗе имени Брянцева с 1963 года.