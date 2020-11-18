Режиссер Учитель назвал «несправедливым» иск от сына Виктора Цоя

Наследник артиста требует признать, что режиссер использовал изображения лидера группы «Кино» незаконно. Мужчина заявил о необходимости переделать картину. По словам самого Учителя, при создании ленты не было нарушено никаких прав.

Режиссер подчеркнул, что образ артиста принадлежит всем людям. Он пояснил, что единственными сценами, в которых появляется живой Цой являются архивные кадры, снятые до его гибели в ДТП.

«Конечно, любой человек может высказать свое отрицательное мнение, имеет на это право, но подавать иски — конечно, это удивительно и несправедливо. У нас огромный коллектив с прекрасными исполнителями ролей и творческой группой. Неужели мы все задумывали очернить имя Виктора Цоя? Это невозможно», — подчеркнул Учитель.

Он добавил, что знал Виктора лично и общался с ним. Ранее он уже снял две документальные картины о нем. Режиссер заключил, что глубоко уважает Цоя.