Режиссер «Терминатора-3» объяснил популярность второй части

Режиссер Джонатан Мостоу рассказал о том, как проходила работа над культовой франшизой «Терминатор». Он объяснил также, почему «Судный день» получил такую славу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на портал ScreenRant.

Первый фильм появился на экранах в 1984 году. Он моментально завоевал популярность. Режиссер Джеймс Кэмерон работал над продолжением картины, которое тоже пришлось по вкусу зрителям. Однако следующие части фанаты восприняли скептически. Фильмы не заработали хороших оценок. Джонатан Мостоу, который работал над третьей частью франшизы, рассказал, как относится к «Терминатору».

«Мне очень понравилось снимать „Терминатор-3“. „Терминатор-2“ был таким новаторским фильмом. Это был первый раз, когда зрители по-настоящему увидели цифровые эффекты, от которых у них отвисла челюсть. Они не могли поверить в то, что видели», — заявил Мостоу.

По его словам, дважды удивить зрителей одинаковыми эффектами не получилось бы. Поэтому перед его съемочной командой встала задача придумать новые визуальные приемы.

«Когда я снимал свой, я сделал его как поклонник первых двух фильмов, пытаясь снять фильм, который я бы хотел посмотреть. Было интересно наблюдать, как впоследствии появляются разные режиссеры, разные продюсеры и даже разные актеры, которые перевоплощают фильм и расширяют франшизу», — отметил он.