03 марта 2023, 15:30
Режиссер Светлов рассказал о съемках фильма «Ада», которые проходили в Нижегородской области
Съемки полнометражного фильма «Ада», режиссером которого стал Сергей Светлов, проходили в городе Горбатов Нижегородской области. Подробностями кинопроцесса режиссер поделился в беседе с ИА «Время Н».
По словам Светлова, для съемок он выбирал российские города, которые расположены вблизи рек — и в итоге его покорили пейзажи Нижегородской области.
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Отмечается, что в съемках фильма принимали участие местные жители. Как отметил режиссер, они придали кинокартине особый колорит.
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