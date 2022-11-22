Культура 22 ноября 2022, 22:16 Режиссер Стивен Спилберг получил «Золотого медведя» Берлинале

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Режиссер Стивен Спилберг удостоился награды «Золотой медведь» Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Его работу «Фабельманы» представят на мероприятии.

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«Если Берлинале — 2023 означает новое начало, то мы не можем найти лучшего, чем то, которое предлагает великая работа Спилберга», — уточнили организаторы.

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Берлинский международный кинофестиваль проводят с 1951 года. Он состоится с 16 по 26 февраля 2023 года и станет 73-м по счету.