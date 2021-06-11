Режиссер Сокуров выступил против прокатных удостоверений для фильмов

Режиссер Александр Сокуров выступил против выдачи прокатных удостоверений российским фильмам. По его мнению, система прокатных удостоверений по сути является цензурой, об этом режиссер рассказал ТАСС.

Сокуров — знаменитый режиссер и народный артист России, автор таких фильмов, как «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст».

На сегодняшний день режиссеры должны получать в Министерстве культуры прокатное удостоверение перед выпуском фильма на экраны, пояснило ИА Nation News.

«Я уговариваю, прошу, а теперь уже требую от Минкультуры изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных) удостоверений, что, по сути, является цензурой. Прокатных удостоверений вообще не должно быть», — сказал режиссер.

Он пояснил, что выдача прокатных удостоверений — результат субъективной оценки фильма чиновниками. Режиссер добавил, что для контроля содержания кинокартин «вполне достаточно уголовного кодекса и Роскомнадзора, которые не допустят на экраны пропаганду наркотиков или, к примеру, педофилию».