Режиссер Сокуров рассказал, какой фильм хочет отправить на Каннский фестиваль

Фильм «Сказка» российского режиссера Александра Сокурова может быть представлен на Каннском кинофестивале в этом году. Об этом режиссер рассказал РИА «Новости».

«Считаем, что наша съемочная группа создала серьезное произведение, очень содержательное и очень важное для нашего времени», — сказал Сокуров.

Режиссер подчеркнул, что при создании фильма не ориентировался на то, чтобы специально сделать фестивальное кино, однако считает, что картину должны увидеть не только в России, но и за ее пределами, написало ИА Nation News.