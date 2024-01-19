Культура 19 января 2024, 12:56 Режиссер София Коппола назвала удачей возможность поговорить с Присциллой перед съемками фильма «Присцилла: Элвис и я»

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Режиссер София Коппола в беседе с изданием «Сноб» рассказала, как проходила работа над съемками фильма «Присцилла: Элвис и я», который был награжден призом Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль. По словам режиссера, ей довелось поговорить и поработать с самой Присциллой, а это уже невероятная удача.

«Это невероятная удача, когда ты можешь поговорить и поработать с тем человеком, о котором снимаешь кино. Даже когда я придумывала образы других персонажей, я всегда возвращалась к тому, что зритель должен их увидеть глазами Присциллы», — рассказала Коппола.

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Она отметила, что перед началом съемок долго выписывала сюжет, а именно моменты из жизни Присциллы, которые лучше всего запомнились. Пришлось оставить только самое необходимое — как происходила трансформация героини с момента ее приезда в поместье Элвиса Грейсленд.

Фильм «Присцилла: Элвис и я» с участием актеров Кэйли Спейни и Джейкоб Элорди в главных ролях выходит в прокат 25 января.