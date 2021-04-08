Режиссер «Смешариков» рассказал о трудностях при создании мультфильмов

Ведущий режиссер мультипликационной ленты «Смешарики» Денис Чернов рассказал о трудностях при создании анимационной ленты, сообщило радио Sputnik.

Он признался, что не любит такой вид киноискусства. Дело в том, что он требует больших эмоциональных и физических вложений.

«Я вам честно скажу, я не люблю мультики. Эту фразу, конечно, надо делить 50 на 50. Любое упоминание о мультфильмах срабатывает как триггер на тему того, через сколько сложностей и испытаний надо пройти, чтобы эта картинка появилась на экране», — отметил Чернов.

По его словам, обычно аниматор в месяц делает минуту экранного времени. Целый фильм делается три-четыре года. Все это время создатели картины находятся в тяжелой ситуации, когда каждый день ведется работа над какими-то сценами, вносятся правки. На это уходит очень много сил.

Чернов заметил, что «ощущения анимации и боли очень близки».

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