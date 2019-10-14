Режиссер Скорсезе вновь раскритиковал фильмы про супергероев

Знающих о том, кто такой Мартин Скорсезе среди молодежи стало намного больше после того, как режиссер сравнил фильмы вселенной Marvel с парком развлечений. Заявление он сделал 3 октября. И вот теперь он развил свою мысль во время пресс-конференции на кинофестивале FBI, который проходил в Лондоне. Вместе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро режиссер Скорсезе отвечал на многочисленные вопросы журналистов в преддверии выхода фильма «Ирландец».

«Это не кино, это нечто иное», — произнес Мартин Скорсезе.

По его словам, кинотеатры были придуманы и должны работать лишь для того, чтобы показывать повествовательные фильмы — те, где есть развитие сюжета и искренние эмоции. Скорсезе подчеркнул, что фильмы по комиксам хороши для тех, кто любит этот жанр. Он признался: наблюдает за киноиндустрией данного направления и восхищается тем, что там происходит.

«Но это не моя вещь, просто не моя. Ажитаж вокруг фильмов по комиксам заставляет аудиторию думать, что перед ними киноискусство», — подчеркнул режиссер.