  • Режиссер Скорсезе вновь раскритиковал фильмы про супергероев

    14 октября 2019, 01:42

    Светлана Степанова

    Уже второй раз за последние несколько дней знаменитый режиссер Мартин Скорсезе попытался объяснить всем, кто его слушал: фильмы Marvel и прочие картины о суперлюдях — это «нечто иное», но никак не кинематограф. Подробности опубликовал Hollywood Reporter.
    Режиссер Скорсезе вновь раскритиковал фильмы про супергероев

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    Знающих о том, кто такой Мартин Скорсезе среди молодежи стало намного больше после того, как режиссер сравнил фильмы вселенной Marvel с парком развлечений. Заявление он сделал 3 октября. И вот теперь он развил свою мысль во время пресс-конференции на кинофестивале FBI, который проходил в Лондоне. Вместе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро режиссер Скорсезе отвечал на многочисленные вопросы журналистов в преддверии выхода фильма «Ирландец».

    «Это не кино, это нечто иное», — произнес Мартин Скорсезе.

    По его словам, кинотеатры были придуманы и должны работать лишь для того, чтобы показывать повествовательные фильмы — те, где есть развитие сюжета и искренние эмоции. Скорсезе подчеркнул, что фильмы по комиксам хороши для тех, кто любит этот жанр. Он признался: наблюдает за киноиндустрией данного направления и восхищается тем, что там происходит.

    «Но это не моя вещь, просто не моя. Ажитаж вокруг фильмов по комиксам заставляет аудиторию думать, что перед ними киноискусство», — подчеркнул режиссер.