Культура 17 мая 2023, 23:49 Режиссер Скорсезе рассказал о своих творческих планах Режиссер Скорсезе заявил, что не успеет реализовать до смерти все свои творческие задумки

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Известный режиссер Мартин Скорсезе, что имеет множество планов и творческих идей. Однако он переживает, что не успеет реализовать их все до своей смерти. Об этом сообщил RT со ссылкой на Deadline.

Режиссер подчеркнул, что он много времени посвящает чтению и рассказыванию историй. Однако у него осталось не так много времени, чтобы выполнить все свои планы.

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Сейчас Скорсезе 80 лет. Премьера его новой картины «Убийцы цветочной луны» состоится на Каннском кинофестивале в мае.