Режиссер Скорсезе раскритиковал политику стриминговых платформ

Американский режиссер Мартин Скорсезе обвинил современную киноиндустрию в бизнес-подходе к искусству. Об этом сообщил журнал «ПолитРоссия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он уточнил, что алгоритмы стриминговых сервисов не учитывают культурную ценность того или иного проекта. По словам режиссера, высокохудожественные фильмы часто перемешиваются с более простым видеконтентом.

«Конечно, никого сейчас не удивит, когда кинохудожники вроде Годара, а также Бергмана, Кубрика и Феллини, которые ранее правили нашей великой художественной формой подобно богам кино, сейчас просто растворятся в тенях с течением времени», — отметил Скорсезе.