Режиссер Шипенко рассказал о планах съемок фильма «Вызов» в космосе

Режиссер Клим Шипенко, планирующий снять в космосе первый художественный фильм «Вызов», рассказал, что хочет включить в ленту максимальное количество настоящих космических сцен. Для этого он отправится на МКС, где планирует отснять около 40 минут.

Для съемок фильма Шипенко отправится на МКС. Старт корабля «Союз МС-19» намечен на 5 октября. Вместе с режиссером полетят космонавт Антон Шкаплеров и актриса Юлия Пересильд. Также будет и дублирующий экипаж, в него войдут космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина. По словам режиссера, в космосе планируют снять 35–40 минут фильма.

«Сделаю так, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе», — процитировало Шипенко РИА «Новости».

В съемках фильма также могут принять участие Владимир Машков, Сергей Бурунов, Олег Новицкий, Татьяна Догилева, Полина Агуреева, Петр Дубровин и Максим Матвеев.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что продолжается работа над сценарием. Авторы проекта рассчитывают получить от Фонда кино поддержку в размере 400 миллионов рублей.