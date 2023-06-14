14 июня 2023, 16:23
Режиссер Шахназаров рассказал о своем отношении к современному кино
Режиссер Шахназаров сравнил современное кино с наскальной живописью
Современное кино можно сравнить с наскальной живописью. Таким мнением поделился советский и российский режиссер Карен Шахназаров. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По его словам, современное кино не относится к искусство. Он подчеркнул, что в дальнейшем оно будет интересно лишь узким специалистам. Это можно сравнить с наскальной живописью.
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Шахназаров также заявил, что негативно воспринимает съемки сиквелов, написало ИА НСН.
Кино
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