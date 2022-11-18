Культура 18 ноября 2022, 14:28 Режиссер Шахназаров назвал падение ракет в Польше переломным моментом для России и Украины Публичное достояние

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Правда о происхождении упавших в Польше ракет может стать ключевым и одновременно переломным моментом в вопросе украинско-российского конфликта. Об этом РИА «Новости» заявил российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

«Сейчас наблюдаются нелогичные вещи в вопросе попадания ракет на территорию Польши. Если бы она объявила, что это дело рук России, то началась бы третья мировая, а Варшава сказала, что это украинские ракеты. Итог — ничего, вообще никаких действий. Как такое может быть? Где логика?» — сказал он.

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Шахназаров напомнил, что это уже стало нормальной тактикой для Украины — совершать провокации, чтобы подставить Россию. По словам режиссера, теперь, когда они полностью провалили очередную попытку, у мира могут открыться глаза.

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В августе президент России Владимир Путин вручил режиссеру Карену Шахназарову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В текст документа сказано: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».