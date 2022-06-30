Режиссер сериала «Миссия „Аместист“» Борматов рассказал о подробностях проекта

Режиссер Антон Борматов рассказал, что новый сериал «Миссия „Аместист“» должен получиться зрелищным. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Он отметил, что это шпионский триллер с элементами боевика и драмы. По сюжету, Служба внешней разведки пытается предотвратить теракт в России, который готовит США при помощи итальянского мафиозного клана.

«Мы детально показали работу и жизнь нашего шпиона, внедренного в мафию, да еще и в Риме, где будет происходить примерно половина действия фильма. Особый шик, что шпион — это девушка», — рассказал Борматов.

Он отметил, что в сериале также будет необычная романтическая линия. При этом сюжет основан на реальных событиях. Для этого съемочная группа общалась с сотрудниками СВР. Несколько человек из этой структуры даже присутствовали на самих съемках в качестве консультантов, уточнил режиссер.

«Они помогали дельными советами, вплоть до нюансов одежды и поведения актеров, играющих сотрудников разведки», — заключил он.

Борматов отметил, что актеры отлично справлялись. В сериале сыграли Агния Дитковските, Александр Устюгов, Виктор Тереля, Антон Филипенко, Алексей Розин, Анастасия Микульчина и другие.