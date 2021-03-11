Режиссер сериала «Корона» отказался снимать сюжет про Меган Маркл

Истории принца Гарри и его супруги Меган Маркл не попадут в сериал «Корона», который рассказывает про жизнь королевской семьи Великобритании. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

«Сериал завершится на 2000-х годах», — заявил режиссер Питер Морган.

Он не хочет делать свой продукт «журналистским». Должно пройти время, чтобы история герцога и герцогини Сассекских перестала быть громким заголовком на страницах СМИ. Морган предпочитает снимать о событиях как минимум 20-летней давности. Такие события уже имеют результат и обтекаемые фактами мнения.

Сериал «Корона» вышел на Netflix в 2016 году, напомнил «ФедералПресс». Уже вышло четыре сезона. Сериал рассказывает про молодую королеву Елизавету II, которая потеряла отца и неожиданно стала королевой. Запланировано еще два сезона.

Скандал в королевской семье разразился после интервью Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри 8 марта. Герцогиня рассказала о расизме в Букингемском дворце.