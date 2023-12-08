Культура 08 декабря 2023, 13:56 Режиссер сериала «Бандитский Петербург» Бортко рассказал, что в актере Льве Борисове он чувствовал душевный надлом

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Режиссер сериала «Бандитский Петербург» Владимир Бортко в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что актер Лев Борисов, известный по роли бандита по кличке Антибиотик, все время сравнивал себя с известным братом Олегом Борисовым. По словам кинематографиста, в артисте чувствовался душевный надлом.

В пятницу, 8 декабря, Льву Борисову, исполнилось бы 90 лет. Как отметил Бортко, его привлекло в актере именно лицо. Он решил, что надо пробовать его на роль в любом случае.

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«Лев Борисов был замечательным актером, но у него был комплекс: очевидно, что он сравнивал себя с братом, знаменитейшим артистом, и это влияло на него», — добавил режиссер.