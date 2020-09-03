Режиссер сделал прогноз на будущее киноиндустрии в России

Сценарист и кинорежиссер Алексей Герман сделал прогноз на будущее киноиндустрии в России после периода пандемии коронавирусной инфекции.

Он подтвердил, что в настоящий момент эта сфера находится в непростой ситуации. Эксперт напомнил, что вакцина от COVID-19 уже разработана, пишет сайт «Политика сегодня».

«Да, кинотеатры в России сейчас в очень сложном положении, но кинотеатры выживут, я уверен. В России уже разработана вакцина, люди поправятся, у них останется любовь к совместному времяпровождению», — поделился мнением Герман.

По мнению специалиста, все убытки от закрытия кинотеатров и приостановки съемок компенсируются с годами.